Pietrangeli netto su Jannik Sinner: "Le somme si tireranno tra dieci anni"

Il tennista azzurro Jannik Sinner è uno dei più grandi protagonisti dello sport italiano in questo 2024. L'azzurro ha collezionato una serie di vittorie e grandi risultati, ma si è recentemente fermato a causa di un problema fisico all'anca.

Attualmente Jannik sta lavorando allo J-Medical con il suo staff e l'obiettivo è provare ad essere a disposizione per il Roland Garros, tanto atteso secondo Slam dell'anno. A Parigi Sinner ha la grande opportunità (l'avrebbe anche senza giocare) di diventare numero uno al mondo ed entrare ancora di più di diritto nella storia del tennis italiano.

Una leggenda del tennis italiano come Nicola Pietrangeli ha parlato ai microfoni di Mowmag ed ha rilasciato interessanti dichiarazioni sul tennista azzurro, ecco le sue parole: "La mia diatriba secondo alcuni con Sinner? Ma secondo voi io ce l'ho con lui? Non sarò una cima come intelligenza ma sarei un cretino a parlare male di Jannik.

Ho detto semplicemente che i record sono fatti per essere battuti e lo ripeto che a Sinner non bastano due vite per battere tutti i miei record. Sapete che quello delle partite giocate in Coppa Davis è imbattibile e nessuno mi può contraddire su questo".

Pietrangeli ha poi proseguito: "L'hanno ritirata come se io fossi invidioso di lui, m che me frega a me. È un ragazzo simpatico e gioca bene, ha una bella faccia e infatti è il più ricercato d'Italia.

Jannik fa onore allo sport italiano". Pietrangeli poi è chiaro sugli obiettivi del tennista altoatesino ed ha spiegato: "Di Sinner non bisogna parlarne adesso ma le somme si tireranno tra dieci anni. Tutti già ne parlano adesso quando ha appena cominciato il suo cammino, ma se ne dovrà discutere quando avrà finito la sua carriera.

Per ora è sulla buona strada, ma non posso sapere cosa accadrà da ora ai prossimi eventi, a partire da Parigi. Adesso sono tutti amanti del tennis perché lui va di moda, in passato sono diventati tutti velisti perché c'era Azzurra".