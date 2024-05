Roddick attacca Jannik Sinner dopo l'infortunio di Madrid: "Stavolta ha esagerato"

Continua la fase di riabilitazione di Jannik Sinner che, dopo il ritiro di Madrid per un problema all'anca, ha deciso di saltare Roma e ora sta lavorando con il suo staff allo J-Medical di Torino. L'obiettivo è provare a essere disponibile per il Roland Garros, torneo dove Jannik potrebbe diventare il primo tennista italiano numero uno al mondo.

A dire il vero la stella di San Candido potrebbe raggiungere questo incredibile record anche senza giocare, nell'eventualità che Novak Djokovic non raggiunga la finale a Parigi. Anche il russo Daniil Medvedev ha una piccola chance ma per diventare numero uno dovrebbe vincere sia Roma che Parigi.

Insomma Sinner ha una grande opportunità davanti ma in primis ora contano le sue condizioni fisiche e nelle ultime ore hanno fatto molto scalpore alcune dichiarazioni. L'ex numero uno al mondo Andy Roddick ha attaccato Sinner, ritenuto di aver esagerato e quindi causa del suo male per il suo infortunio.

Una teoria rivedibile ma l'ex campione americano ha spiegato il tutto nel suo podcast 'Served with Andy Roddick' Ecco le sue parole nello specifico: "Jannik Sinner ha aggravato il suo infortunio lavorando per tutto il tempo in palestra durante il torneo di Madrid, oltre al giocare.

Jannik vuole essere il numero uno e per riuscirci deve giocare tutti i tornei, non tutti sono Novak Djokovic che vince tre Slam in una stagione e quindi devi darti da fare, soprattutto quando sei giovane". Roddick' ha poi proseguito: "C'è molto stress nel tennis moderno, il fatto che un tennista come Sinner decida di fare un allenamento completo in palestra durante un torneo cosi importante dà da pensare.

Se stai giocando fare allenamenti così continuamente durante il torneo è eccessivo, non si dovrebbero fare entrambe le cose".