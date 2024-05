Jannik Sinner ad un passo dalla storia: ecco come può diventare numero uno al mondo

Il Masters 1000 di Roma sta regalando numerose sorprese, un torneo dove i migliori o rinunciano per infortuni o vanno incontri a clamorosi ko. Se ieri era stato il turno di Rafael Nadal questa volta tocca al numero uno al mondo Novak Djokovic, annichilito incredibilmente dal cileno Tabilo, un match senza storia terminato con il risultato di 6-2;6-3.

Il campione serbo non è apparso in grandi condizioni, lontano parente del campione che più volte ha vinto questo torneo e difficoltà a dir poco clamorose. Continua cosi la sua maledizione nel 2024, Djokovic è ancora a quota 0 titoli in questa stagione e il suo primato è a forte rischio.

Jannik Sinner, al momento ai box per un infortunio all'anca, rischia di diventare numero uno al mondo anche senza giocare. La presenza dell'azzurro a Parigi è a forte rischio, i prossimi giorni saranno decisivi per capire se l'azzurro ce la farà o meno ma intanto ora Sinner è sempre più vicino a diventare il numero uno al mondo.

Se Novak Djokovic non raggiungerà almeno la finale del Roland Garros il tennista serbo dovrà cedere lo scettro e a meno di clamorosi colpi di scena sarà Sinner il numero uno al mondo. Alcaraz infatti è fuori gioco e l'unico che teoricamente potrebbe fermare questo evento storico è il russo Daniil Medvedev, tennista che dovrebbe vincere sia Roma che Parigi per diventare numero uno.

Un'impresa tutt'altro che semplice visto che parliamo di un tennista poco abituato a questa superficie e Sinner si trova dinanzi a una grande opportunità. Ovviamente tutti ci auguriamo che l'azzurro possa giocare a Parigi e provare a raggiungere questo risultato in campo, ma Sinner è sempre più vicino al primo posto Atp, la storia è ad un passo.