Buone notizie per Jannik Sinner: arrivano novità importanti sull'infortunio

Arrivano segnali incoraggianti da Torino per Jannik Sinner. Vi abbiamo raccontato ieri del suo approdo al J-Medical, dove si è immediatamente sottoposto a dei test medici per verificare le condizioni della sua anca destra.

Notizie delle ultime ore raccontano di una situazione in miglioramento, ma comunque da tenere sotto controllo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i primi controlli hanno dato esito positivo. Grande sospiro di sollievo per i tifosi dell’azzurro, che però dovrà monitorare continuamente l’articolazione, che risulta essere particolarmente delicata.

Il numero due del mondo ha già prontamente iniziato la riabilitazione e tutte le cure del caso. Insieme a lui anche il suo preparatore atletico Umberto Ferrara, che lo ha accompagnato nella struttura piemontese.

Le sensazioni in vista del Roland Garros

La domanda che tutti si pongono però è: “Ce la farà a recuperare per il Roland Garros?”.

Il campione in carica agli Australian Open a questo quesito aveva risposto così qualche giorno fa: "GIocherò Parigi solo se sarò al 100%". Risposta sibillina che non dà alcun tipo di certezza sulla sua presenza nella capitale francese.

La verità è che Sinner dovrà monitorare giorno dopo giorno le sue condizioni e gli eventuali miglioramenti della sua anca. Come da lui anticipato non forzerà in alcun modo i tempi di recupero, per non peggiorare il suo infortunio e compromettere eventualmente il resto della stagione, se non addirittura carriera.

Lo slam parigino inizierà tra appena due settimane (26 maggio) ed al momento è difficile fare previsioni, visti i tempi abbastanza ristretti. I tifosi di tutta Italia dovranno aspettare ancora un po' per sapere se il loro beniamino potrà partecipare ad uno degli eventi più importanti della stagione.