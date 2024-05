Jannik Sinner approda al J-Medical: l'azzurro inizia le cure per l'anca

Jannik Sinner è stato il grande assente insieme a Carlos Alcaraz dell’edizione 2024 degli Internazionali Bnl d’Italia. L’azzurro ha infatti dovuto rinunciare con suo grande rammarico al Masters 1000 romano, che lo avrebbe visto probabilmente per la prima volta come l’assoluto favorito, in virtù dello splendido momento che stava attraversando.

Il problema all’anca accusato tra Monte-Carlo e Madrid lo ha costretto a fermarsi, prendendosi del tempo di assoluto riposo dagli allenamenti e dall’attività agonistica. L’azzurro ha iniziato quest’oggi le cure per il problema all’anca.

Per farlo il numero due del mondo si è recato in una struttura nota ai tifosi, in special modo di fede juventina. Quella del J-Medical, dove solitamente si recano i calciatori della Juventus. Jannik è stato infatti paparazzato al suo approdo nella sede piemontese.

Ecco il video pubblicato da Sportitalia.

Le parole di Jannik in conferenza stampa

"Bisogna accettare quello che è accaduto.

Fa male a me e tanti tifosi. Ho 22 anni e spero di poter giocare anche altri 15 anni a Roma", ha dichiarato l’altoatesino durante la speciale conferenza stampa organizzata al Foro Italico e a cui ha preso parte anche il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi.

"Alcuni infortuni si possono prevenire, altri no. Non voglio entrare nei dettagli. Pensavamo non fosse nulla di grave, ma la risonanza ha detto altro. Abbiamo tutto sotto controllo. Se non dovessi recuperare al 100% , sarei pronto a fermarmi: non voglio buttare anni di carriera.

La cura del corpo è molto importante" , ha concluso, preannunciando il possibile forfait al Roland Garros, in caso di mancato recupero.