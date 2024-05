Bottazzi: "Sinner sacrifichi le Olimpiadi per il numero uno. Panatta? Ha ragione"

Non è presente qui al Masters 1000 di Roma la ma Jannik Sinner e in particolare le sue condizioni proseguono a fare discutere. La presenza del numero due al mondo al Roland Garros è tutt'altro che certa e al momento vige una vera e propria incognita su cosa farà Jannik nelle prossime settimane.

Intanto, come riporta la Gazzetta dello Sport, il tennista altoatesino approderà oggi allo J-Medical e inizierà così a prepararsi per provare a rientrare in campo. Il 2024 vede un calendario ricco di impegni e quindi Jannik deve prestare attenzione per evitare rischi inutili.

Sinner giocherà a Parigi solo se sarà al 100 % delle condizioni, le sue parole sono state chiare altrimenti tornerà direttamente sull'erba con l'azzurro che deve difendere la semifinale raggiunta a Wimbledon lo scorso anno.

Di questo e tanto altro ha parlato l'ex tennista Luca Bottazzi, intervenuto ai microfoni di Mowmag, ecco le sue parole: "Sinner ha dichiarato che ha un problema ma non abbiamo elementi per fare una diagnosi. Giusto cominciare le terapie, il vero obiettivo di Sinner è diventare numero uno al mondo entro l'anno.

Alla fine una vittoria a Monte-Carlo o Madrid non gli cambia molto, e questo vale anche per Roma nonostante comunque gli Internazionali portino più affetto agli italiani. Se lui si presta a tutto gli scenari possibili rischia di rompersi e non entrare piu' in campo.

Non ha senso buttare il numero uno per giocare Roma o Olimpiadi. Quindi rischio di Olimpiadi? Io credo che dipende da come va al Roland Garros e alle Olimpiadi, se vince Wimbledon gioca poi le Olimpiadi ma altrimenti ci sono i due 1000 americani che contano poco ma che sono importanti in chiave Ranking".

Parlando del programma Bottazzi spiega: "Salute permettendo sarebbe ottimo giocare Roland Garros, Wimbledon, Open del Canada, salti Cincinnati e poi giochi gli Us Open, lui è un rullo compressore ed è ormai l'erede al trono del tennis mondiale.

Parliamo di un tennista che negli ultimi sei mesi ha perso praticamente tre partite". Infine Bottazzi conclude: "Panatta lo considera rivoluzionario del tennis? Beh, ha ragione. Lui usa più il Top Spin che Tik Tok ed è esattamente l'opposto di questo mondo".