Darderi entra in una curiosa classifica: Alcaraz e Sinner al secondo posto

Il tennis italiano ha vissuto un grande inizio di stagione con Jannik Sinner e non solo. Il giovane talento italiano è attualmente ai box per infortunio ma ha già raggiunto grandi risultati come la vittoria degli Australian Open e del Masters 1000 di Miami, torneo che gli hanno portato così il secondo posto nel ranking.

Non solo perché il tennis italiano è in crescita, lo è l'intero movimento con altre grandi sorprese. Nel femminile abbiamo visto Jasmine Paolini e poi il tennista italo-argentino Luciano Darderi, vincitore del Cordoba Open e protagonista di diversi intensi match.

Anche a Roma lo abbiamo visto tra i protagonisti, Luciano ha vinto una battaglia di oltre tre ore battendo al primo turno il talentuoso canadese, seppur in difficoltà, Denis Shapovalov. Ma non è solo questo, nelle ultime ore è emerso un curioso record che vede protagonista il tennista italiano.

Darderi è nella classifica dei tennisti che ha rifilato più 6-0 e 6-1 agli avversari nel corso di questo 2024. Una classifica molto interessante e che vede tra i protagonisti anche Carlos Alcaraz e Jannik Sinner.

Il tennista con più vittorie di set in questo modo è il tennista norvegese Casper Ruud, vincitore di ben 14 set in questo modo, abbastanza avanti rispetto a Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, secondi in questa statistica.

Poi ci sono altri tennisti come Alex De Minaur o Stefanos Tsitsipas e c'è Una sorpresa come il britannico Jack Draper. In queste settimane è entrato anche Darderi in classifica, ha vinto sette set concedendo nel set al massimo un game all'avversario.

Una curiosa statistica che evidenzia la grande crescita di Darderi, sempre in crescita in classifica. Ecco il curioso dato: