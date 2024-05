Jannik Sinner al lavoro per il Roland Garros: l'azzurro a Torino al J-Medical

Le immagini che lo hanno visto protagonista solo come ospite agli Internazionali d'Italia a Roma hanno fatto molto male a tutti gli appassionati. Il numero uno italiano salta il torneo al Foro Italico per un problema all'anca e nella giornata di ieri ha partecipato ad un incontro con i fan dove ha regalato autografi e sorrisi ed è apparso più sereno rispetto alla conferenza stampa di qualche giorno fa.

La prima uscita pubblica di Sinner che ora in questi giorni tornerà al lavoro e come riporta la Gazzetta dello Sport partirà per Torino. Jannik ha infatti deciso di affidarsi alle strutture dello J-Medical, il centro medico della Juventus, un vero fenomeno in questo settore.

Anche Berrettini e Cristiano Ronaldo, ma tanti campioni dello sport, si sono affidati al centro medico anche se ancora non sono chiari i tempi di recupero e quanto Jannik resterà fermo in Piemonte. L'obiettivo è il Roland Garros, Sinner punta il secondo Slam dell'anno ma come ribadito in conferenza a Roma parteciperà solo se sarà al 100 % ed eviterà insieme al suo staff qualsiasi rischio.

Sinner diceva solo qualche giorno fa: "Se servirà un periodo di stop più lungo lo osserverò, a Parigi andrò soltanto se sarò al 100 % perché non voglio accorciarmi la carriera solo per fare un torneo in più".

Idee ben chiare del talentuoso campione di San Candido. L'Italia attende con pazienza il suo campione, l'operazione sorpasso a Novak Djokovic è al momento in fase di stallo e in questo momento la priorità è la salute.

Per rivedere il tennista che, in questi primi mesi del 2024, ha collezionato ben 28 vittorie e solo 2 sconfitte in stagione, un inizio di stagione a dir poco straordinario per Sinner e i nostri colori.