Dopo aver valutato nei dettagli le condizioni dell'anca con il suo staff medico, Jannik Sinner ha preso una saggia decisione pensando al suo futuro e non solo al presente. L'altoatesino non parteciperà agli Internazionali BNL d'Italia e ha anche messo in dubbio la sua partecipazione al Roland Garros spiegando che non correrà alcun rischio inutile per la sua carriera.

"Bisogna accettare quello che è accaduto. Fa male a me e tanti tifosi. Ho 22 anni e spero di poter giocare anche altri 15 anni a Roma" , ha spiegato Sinner. "Alcuni infortuni si possono prevenire, altri no. Non voglio entrare nei dettagli" , ha dichiarato Sinner durante la speciale conferenza stampa organizzata al Foro Italico e a cui ha preso parte anche il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi.

"Pensavamo non fosse nulla di grave, ma la risonanza ha detto altro. Abbiamo tutto sotto controllo. Se non dovessi recuperare al 100% , sarei pronto a fermarmi: non voglio buttare anni di carriera. La cura del corpo è molto importante" .

Jannik Sinner, messaggio ai fan: il post del tennista italiano

Sinner ha voluto inviare un importante messaggio a tutti i suoi fan e pubblicato un nuovo post sul proprio account Twitter. Un post in cui ha scritto: "Non è mai una strada dritto.

Torneremo più forti" . Chiaro il riferimento ai diversi rumors che circolano in rete sull'entità del suo infortunio e alla preoccupazione espressa da molti tifosi sui social.

Non è mai una strada dritta. Torneremo più forti. #Forza pic.twitter.com/0PDsN2per0 — Jannik Sinner (@janniksin) May 7, 2024

Sinner resterà fermo nei prossimi giorni e proverà ad alzare il ritmo solo alla vigilia del Roland Garros.