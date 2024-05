Jannik Sinner, l'esperto: "Ecco cosa rischia. I calendari portano usura degli atleti"

Se nella MotoGP è pericolosa nel tennis è ancora peggio, il tennista deve correre quindi poggia sull'anca e ha continui cambi di direzione. L'anca è un elemento importante in tutto gli sport, specialmente nel tennis".

Potrebbe essere un problema di usura e di iniziale artrosi dell'anca, ma ovviamente usiamo il condizionale. Precludere una carriera lunga? Beh, potenzialmente si ma non siamo neanche sicuri che il problema sia quello, magari è solo un'infiammazione dell'articolazione e non artrosi.

Ecco le loro dichiarazioni: "Lui non ha preferito entrare nei dettaglio ma si è capito subito che fosse qualcosa di serio. È verosimile, visto che, non ha subito particolari traumi, che possa essere un problema di sovraccarico, legato a tessuti molli e alle strutture che circondano l'articolazione dell'anca.

I colleghi di Mowmag hanno parlato con il luminare Michele Zasa , direttore sanitario della Clinica Mobile e all'esperto di anca Alberto Fioruzzi. I due lavorano in questa clinica dove si occupano soprattutto di MotoGP e Formula Uno ma hanno parlato anche di tennis e non poteva mancare il riferimento a Jannik Sinner.

Ora ci sono anche dubbi relativi al suo rientro in campo, si è parlato di Roland Garros ma è tutto in grande incertezza e ci sono possibilità che l'azzurro debba tornare direttamente nella stagione sull'erba.

Gli Internazionali d'Italia a Roma sono ufficialmente cominciati e sicuramente il grande assente è Jannik Sinner, alle prese con un problema non da poco all'anca. L'azzurro è stato costretto a saltare il torneo del Foro Italico, evento dove era senza dubbio l'uomo più atteso.

