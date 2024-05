Lorenzo Musetti e il commento sull'assenza di Jannik Sinner a Roma: parla l'azzurro

È previsto venerdì l'esordio di Lorenzo Musetti nell'edizione 2024 degli Internazionali d'Italia, un torneo sempre speciale per i giocatori azzurri. Il toscano è approdato a Roma dopo una settimana positiva trascorsa a Cagliari, in un Challenger 175 in cui ha ritrovato fiducia e un livello di gioco alto.

Al 22enne di Carrara non resta che ripetersi e trovare quella continuità necessaria per competere contro i grandi del circuito e ottenere un risultato importante davanti al pubblico di casa. Nel corso del Media Day il numero 29 del mondo ha parlato dell'assenza di Jannik Sinner: "Purtroppo la sua mancanza si farà sentire, specialmente per le tante persone che si sono avvicinate a questo sport grazie a lui.

Nell'ultimo anno ha fatto vedere cose irraggiungibili. Dall'altro lato ci sono tanti ragazzi giovani che stanno facendo delle ottime stagioni e si meritano di esordire in questo torneo, che a me ha dato tanto. Agli esordi mi ha regalato gioie.

Il mio augurio per tutti loro è di goderselo, perché il primo Foro Italico è sempre molto dispensioso a livello di energie" ha dichiarato nell'intervista a Sky Sport.

Le parole di Lorenzo Musetti

Prima partecipazione a Roma da papà per il carrarese: "Ovvio che gira tutto attorno al piccolo Ludovico, siamo veramente molto felici perché per fortuna la salute ci assiste.

Cerco di averli il più vicino possibile per sentirmi a casa. A Roma ci saranno e faranno il tifo per me dal campo. È una cosa che mi aiuta, uno stimolo in più secondo me il fatto di essere papà, una responsabilità che sto vivendo con positività e mi ha dato tanto, Credo mi possa solo fare bene".

Sugli ultimi tornei disputati, l'italiano ha aggiunto ulteriori particolari ai microfoni di SuperTennis: "A Cagliari è stata una settimana di ripartenza, era da tanto che non giocavo quattro partite consecutive. Peccato che in finale non sono riuscito a farmi valere.

Ho solo 22 anni ma a volte mi sembra di essere da tanto nel circuito. Questa vita tende a velocizzare tanto le cose, e a farti dimenticare la tua vera età anagrafica. A volte si commettono errori per eccessiva fretta o perché non si metabolizza al meglio quello che accade".