Jannik Sinner diventa un personaggio di 'Topolino': il grande e particolare omaggio

Una simpatica iniziativa per celebrare le ultime grandi imprese di Jannik Sinner e rendergli naturalmente omaggio. Il giocatore altoatesino è diventato, a sorpresa, un personaggio di 'Topolino' e il protagonista assoluto del nuovo numero: è stata infatti diffusa la copertina dell'edizione 3572 del fumetto, che ritrae in copertina proprio l'italiano numero 2 del mondo, con la racchetta e i suoi inconfondibili capelli rossi che fuoriescono da un berretto blu.

Come riportato anche dalla Gazzetta dello Sport, mercoledì 8 maggio sarà pubblicato il fumetto intitolato 'Zio Paperone e il coach inconsueto', disponibile anche al Salone internazionale del libro di Torino dal giorno successivo.

Il racconto prende spunto dalla realtà e dai traguardi raggiunti dal 22enne di San Candido, aumentando così la curiosità dei tantissimi appassionati.

La trama

Da un'idea scritta da Roberto Gagnor e disegnata da Alessandro Perina (autore anche della copertina), con i colori di Ilaria Castagna, la storia narra le vicende di Quacknik Spinner.

La giovane stella del Calisota è stata ingaggiato dal magnate Paperon De' Paperoni per competere ai Duckburg Open, il primo torneo del Grande Sbam. Un allenatore fuori da ogni schema che deve affrontare anche i piani del nemico di sempre, Rockerduck, che cercherà in tutti i modi di ostacolarlo.

Quacknik Spinner riuscirà a centrare l'obiettivo, nonostante i mille ostacoli, a vincere il torneo? I disegni, come si è potuto evincere dalle pagine già rese note al pubblico, riprendono il completino utilizzato da Sinner durante lo swing sul cemento statunitense, che si è concluso nel migliore dei modi con la vittoria del titolo al Master 1000 di Miami.

"Adoro i fumetti - ha commentato Jannik - sono cresciuto con quelli pubblicati da Panini, ed è sempre emozionante per me leggerli. Cerco ancora di trovare il tempo per farlo, tra viaggi e partite".