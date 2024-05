Jannik Sinner non ha preso parte alla festa per la Coppa Davis: ecco perché

Non si può certo dire che Jannik Sinner stia passando un periodo fortunato. L’azzurro pochi giorni fa ha annunciato a malincuore che non prenderà parte all’edizione 2024 degli Internazionali Bnl d’Italia.

Un’assenza pesantissima se si considera il peso specifico che il numero due mondiale si è guadagnato in questi mesi. “Roma è uno dei miei tornei preferiti e ci tenevo tanto a partecipare. Non vedevo l’ora di tornare e giocare a casa”, ha ribadito poi ai suoi tifosi, che attendevano trepidanti la sua presenza nel Masters 1000 italiano.

Il tennista di San Candido come promesso è comunque sbarcato nella capitale. Oggi Jannik avrebbe dovuto infatti partecipare alla festa sul Campo Centrale del Foro Italico per celebrare la Coppa Davis vinta l'anno scorso, ma così non è stato.

Un attacco influenzare ha infatti messo k.o il 22enne, che è rimasto in hotel.

Roland Garros a rischio?

Una settimana non felicissima per Sinner, che dopo un po’ di riposo scioglierà i dubbi sulla sua partecipazione al Roland Garros, evento che andrà in scena subito dopo Roma: “Sicuramente trascorrerò un periodo senza giocare.

Dovremo vedere dalla prossima settimana in poi come lavorare, dobbiamo ancora decidere alcune cose Ovviamente la preparazione per Parigi non sarà ottimale. Io e il mio team faremo il massimo per arrivare lì nelle migliori condizioni.

Non è semplice giocare il Roland Garros senza competere a Roma. Non possiamo ancora rispondere a queste domande. Giocherò il Roland Garros solo se sarà in grado al 100% di competere. Dobbiamo valutare ogni minimo dubbio, anche perché si gioca al meglio dei cinque set” , ha chiarito.