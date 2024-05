Binaghi: "Doveva essere la festa di Sinner. La sua telefonata è stata una coltellata"

È stato il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi ad aprire la speciale conferenza stampa convocata al Foro Italico per permettere a Jannik Sinner di rivolgersi direttamente ai suoi fan.

L'altoatesino non prenderà parte agli Internazionali BNL d'Italia a causa del problema all'anca e ha messo in dubbio anche la sua partecipazione al Roland Garros. Il 22enne ha spiegato che non correrà alcun rischio inutile se non sarà al 100% , perché curare il corpo per conferire longevità alla sua carriera resta la cosa più importante.

Sinner osserverà un breve periodo di riposo e valuterà con il suo team l'evoluzione dell'infortunio all'anca nelle prossime settimane.

Binaghi: "Doveva essere la festa di Jannik Sinner. La sua telefonata è stata una coltellata"

"Grazie a Jannik per essere venuto qua, gli fa onore.

Per Sinner è un momento di difficoltà, la sua telefonata ieri è stata una coltellata a freddo. Pensavo che l'allarme fosse rientrato. Ero in riunione, ho visto la chiamata di Jannik e non ho avuto per mezz'ora la forza di richiamarlo" , ha detto Binaghi.

"Doveva essere la sua festa, ma ancora una volta la scelta è stata giusta. Merito del suo staff di assoluto livello, probabilmente il migliore possibile. Ripeto quello che ho detto in un altro momento di difficoltà, durante la Coppa Davis: il suo obiettivo è a medio termine.

La continuità, non è vincere un torneo importante come gli Internazionali o un girone di Davis. La sua scelta, per quanto dolorosa, è stata quella giusta. Adesso bisogna ripartire più forti di prima"