Jannik Sinner: "Non è facile. Giocherò il Roland Garros solo se sarò al 100% "

Jannik Sinner ha comunicato ieri pomeriggio la sua decisione ufficiale in vista degli Internazionali BNL d’Italia. Il problema all’anca non permette all’azzurro di competere al massimo delle sue possibilità e il 22enne di San Candido non potrà quindi scendere in campo al Masters 1000 di Roma.

“Non è facile scrivere questo messaggio, ma dopo aver parlato di nuovo con i medici e gli specialisti dei miei problemi all’anca devo annunciare che purtroppo non potrò giocare a Roma. Ovviamente sono molto triste di non aver recuperato, essendo uno dei miei tornei preferiti in assoluto.

Non vedevo l’ora di tornare e giocare a casa” , ha scritto Sinner sul proprio account Instagram. Il campione in carica degli Australian Open trascorrerà comunque qualche giorno al Foro Italico, storica sede del torneo, e ha convocato una speciale conferenza stampa presso la FITP Lounge per aggiornare i fan sulle sue condizioni fisiche.

Jannik Sinner, dal problema all'anca al Roland Garros

“Prima del torneo di Madrid stavo meglio, ma alcuni giorni sentivo di più il dolore. Era una situazione un po’ strana, perché contro Khachanov andava meglio di nuovo.

Sapevo che qualcosa non andava e il giorno dopo abbiamo preso la decisione di non giocare contro Auger-Aliassime. Sono tornato a Monaco e ho eseguito altri esami che mi hanno portato a prendere questa decisione non facile, perché Roma è un torneo speciale per me.

Bisogna accettare quello che è accaduto. Fa male a me e tanti tifosi. Ho 22 anni e spero di poter giocare anche altri 15 anni a Roma" , ha spiegato Sinner. "Alcuni infortuni si possono prevenire, altri no. Non voglio entrare nei dettagli.

Pensavamo non fosse nulla di grava, ma la risonanza ha detto altro. Abbiamo tutto sotto controllo. Se non dovessi recuperare al 100% , sarei pronto a fermarmi: non voglio buttare anni di carriera. La cura del corpo è molto importante.

Stiamo facendo un grande lavoro sotto questo punto di vista. Possiamo imparare da queste cose e andare avanti. L’anno prossimo dovrò gestire meglio la situazione decidendo, per esempio, se giocare Montecarlo o meno.

A me piace giocare tutti i tornei. Non la vedo come una sconfitta, sicuramente possiamo fare alcune cose meglio. Cosa ho appreso? Mi rendo conto che il riposo è molto importante, ma già lo scorso anno ho lavorato bene sotto questo punto di vista.

Sono abbastanza tranquillo per le scelte fatte" . Sinner ha poi messo in dubbio la sua partecipazione al Roland Garros. "Sicuramente trascorrerò un periodo senza giocare. Dovremo vedere dalla prossima settimana in poi come lavorare, dobbiamo ancora decidere alcune cose.

Ovviamente la preparazione per Parigi non sarà ottimale. Io e il mio team faremo il massimo per arrivare lì nelle migliori condizioni. Non è semplice giocare il Roland Garros senza competere a Roma. Non possiamo ancora rispondere a queste domande.

Giocherò il Roland Garros solo se sarà in grado al 100% di competere. Dobbiamo valutare ogni minimo dubbio, anche perché si gioca al meglio dei cinque set” .