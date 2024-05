Bertolucci sull'infortunio di Jannik Sinner: "Saltare un mese non è una tragedia"

La notizia del ritiro di Jannik Sinner dagli Internazionali di Roma ha colpito duramente al cuore tifosi e spettatori del torneo della capitale, i quali sognavano di poter vedere il proprio beniamino da vicino nel miglior momento della propria carriera.

La grande speranza di veder trionfare Jannik in casa è stata spezzata dall’infortunio all’anca, che da semplice fastidio è diventato un importante dolore tale da spingere l’azzurro a ritirarsi prima dei quarti di finale del Master 1000 di Madrid.

Nonostante i giorni di riposo per provare a recuperare in vista del torneo di casa, il campione italiano non ha ricevuto l’ok dai medici ed ha dovuto prendere la dolorosa decisione di saltare gli Internazionali, annunciandolo con un post sui social.

In un articolo pubblicato dalla Gazzetta dello Sport, il commentatore ed ex tennista Paolo Bertolucci ha commentato la scelta di Sinner, spiegando come sia più importante per il 22enne ritrovare la miglior forma fisica che rischiare di peggiorare la situazione.

Le parole di Paolo Bertolucci

“È sicuramente doloroso, ma assolutamente necessario, la rinuncia di Jannik Sinner a Roma” ha scritto Bertolucci. “Lo sport ad alto livello è vero che regala gioie ed emozioni impagabili, uniche, però sa essere anche molto crudele.

Il tennis, ma direi lo sport italiano in generale, ci stava preparando ormai da mesi ad accogliere a braccia aperte e a seguire passo dopo passo le gesta di Sinner al Foro Italico, tutto era pronto ma purtroppo non si erano fatti i conti con il destino”.

L’ex tennista italiano ha poi parlato della scelta di Sinner di prendere parte al torneo di Madrid, un rischio viste le sue condizioni non ottimali mostrate già a Montecarlo. Bertolucci ha continuato: “È ovvio che questa rinuncia è la peggior notizia che ci poteva capitare: Jannik è il nostro uomo di punta, non averlo al via nel torneo più importante d’Italia è un colpo durissimo, una botta difficile da digerire, ma evidentemente il suo problema necessita di un periodo di riposo. La speranza è poterlo avere a questo punto in buona condizione al Roland Garros.

Il ragazzo ha soltanto 22 anni, capisco il suo desiderio di voler giocare in tutti gli appuntamenti dell’anno, ma la salute adesso viene prima di tutto” ha commentato l’ex numero 12 del mondo. Il commentatore ha aggiunto che la cosa più importante adesso è quella di guarire completamente, a costo di saltare qualche torneo in più.

“Perdere 15 giorni, se non un mese, alla sua età non sarebbe una tragedia: Roma, Parigi e altri tornei importantissimi li potrà giocare tante volte, ma l’esigenza primaria è risolvere del tutto il problema fisico e presentarsi al prossimo appuntamento soltanto ed esclusivamente se sarà al 100 per 100, altrimenti sarebbe meglio fermarsi alcune settimane piuttosto che ricadere nel problema e dover rinunciare a una parte ben più consistente della stagione”.

Bertolucci ha concluso: “Jannik, purtroppo, non è l’unico big che non ci sarà a Roma: mancherà anche Carlos Alcaraz, che dopo la trasferta americana aveva saltato Montecarlo e Barcellona ma ha forzato il rientro pur di essere presente nella sua Madrid e adesso pure lui è di nuovo fermo. In questo senso Jannik tragga lezioni da ciò che sta accadendo al suo amico-rivale spagnolo".