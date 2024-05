Jannik Sinner, spuntano nuovi dettagli sull'infortunio: domani conferenza stampa

Un inizio clamoroso con 28 vittorie e sole 2 sconfitte, record su record conquistati, i trionfi agli Australian Open, nel '500' di Rotterdam e al Master 1000 di Miami. Un infortunio piuttosto serio e a cui prestare molta attenzione era tutto quello che non serviva a Jannik Sinner in questa fase importantissima della stagione.

L'altoatesino è stato costretto a dare forfait per gli Internazionali d'Italia: il motivo è un problema all'anca destra che non è migliorato a seguito della rinuncia ai quarti del Mutua Madrid Open. Secondo le prime indiscrezioni, una Tac effettuata a seguito di una risonanza magnetica avrebbe rilevato un'infiammazione da trattare con cura (ovvero con un riposo extra senza particolari sforzi fisici).

Altri ulteriori rumors, non confermati ufficialmente (al momento nessuno - né lo stesso Sinner né il suo staff - hanno parlato in maniera diretta con i media), hanno evidenziato come sia emerso un edema del midollo osseo, con un caso di osteoporosi transitoria dell’anca.

Ogni tipo di chiarimento, anche sotto questo punto di vista, potrebbe essere reso noto durante la conferenza stampa convocata per domenica 5 maggio alle ore 15. Jannik risponderà a tutte le domande dei giornalisti presenti, dopo l'annuncio pubblicato sui social di dover saltare l'appuntamento del Foro Italico.

I fan, scatenati sui social, hanno preso con rammarico e un pizzico di delusione la decisione del numero 2 al mondo: ora i tifosi attendono di avere delle novità dallo stesso atleta domani in conferenza. Sinner ha comunque annunciato che sarà presente alcuni giorni al Foro Italico per gli impegni già presi e concordati con gli sponsor e per dedicarsi anche a foto e autografi coi fan.