È arrivata una delle peggiori notizie possibili per il Masters 1000 di Roma e gli appassionati di tennis italiani: Jannik Sinner non parteciperà agli Internazionali BNL d'Italia. Il problema all'anca - maturato a Montecarlo e peggiorato a Madrid - non è da sottovalutare e, in questo momento della stagione, prendersi dei rischi troppo alti sarebbe illogico.

L'altoatesino ha così deciso di affidarsi completamente al parere dei medici e ascoltare il suo corpo per provare a recuperare al 100% in vista del Roland Garros. Sinner non è l'unico big che salterà il torneo di Roma, perché nelle ultime ore anche Carlos Alcaraz ha annunciato il suo forfait per il riacutizzarsi dell'infortunio all'avambraccio destro.

Ivan Ljubicic: "Non bisogna sottovalutare il problema di Jannik Sinner"

Sono numerosi gli infortuni che stanno colpendo i tennisti in questa stagione e l'ATP - in primis - dovrebbe effettuare delle valutazioni sulla scelta di un calendario sempre più fitto e provante. Ivan Ljubicic, ancora prima che Sinner rendesse pubblico il suo ritiro, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport 24.

"Il cambio di superficie da cemento a terra, dove si scivola (un problema per chi ha dolore all’anca come Sinner) o le palle sono più pesanti perché prendono umidità dalla terra (sollecitando di più gomito e braccio, come successo ad Alcaraz).

I giocatori si muovono sempre di più e colpiscono sempre più forte e a un certo punto è il corpo a dirgli basta” , ha detto l'ex coach di Roger Federer. "Il problema di Jannik non è grave, ma importante e da non sottovalutare.

C’è il Roland Garros alle porte, Wimbledon è dietro l’angolo e le Olimpiadi subito dopo. Abbiamo visto quanti ritiri ci sono stati a Madrid, diciamo che i giocatori in questa fase della stagione sono più sensibili del solito e attenti a cosa gli dice il corpo” .