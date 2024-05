Atp Roma - Colpo di scena: Jannik Sinner dà forfait. Ecco l'annuncio sui social

"Non è facile scrivere questo messaggio ma, dopo aver parlato di nuovo con i medici e gli specialisti dei miei problemi all’anca, devo annunciare che purtroppo non potrò giocare a Roma. Ovviamente sono molto triste di non aver recuperato, essendo uno dei miei tornei preferiti in assoluto.

Non vedevo l’ora di tornare e giocare a casa davanti al pubblico italiano. Sarò comunque in città per qualche giorno e passerò dal Foro Italico. Grazie per i vostri messaggi di supporto che apprezzo tantissimo.

Ora lavorerò con la mia squadra e i medici per essere pronto per il Roland Garros. A presto, forza". Così, Jannik Sinner ha annunciato di ritirarsi dagli Internazionali d'Italia. Un'amara decisione quella presa dal tennista altoatesino, insieme al suo team, che è stato costretto a fermarsi per evitare conseguenze ben più gravi all'anca destra.

Delusione anche per i fan azzurri, che avevano già fatto partire il conto alla rovescia per vederlo in azione sui campi in terra rossa del Foro Italico.

Batosta importante per gli Internazionali d'Italia

Dopo Carlos Alcaraz, anche Jannik Sinner si è aggiunto all'elenco dei tennisti che hanno dato forfait alla competizione italiana.

Il fitto calendario in questa fase della stagione non lascia scampo agli infortuni (seppur piccoli): a loro due potrebbe presto aggiungersi il russo Daniil Medvedev, alle prese con un importante problema inguinale. Dunque, il torneo potrebbe ritrovarsi con il solo Novak Djokovic (con il pensiero a prepararsi per Parigi) ai nastri di partenza tra i top 4.