L'impressionante statistica riguardante Jannik Sinner e tutto il tennis italiano

Negli ultimi anni il tennis italiano ha riscontrato una grandissima crescita, sia nel tennis maschile che in quello femminile. Va da sé che eccetto rari exploit l'assoluto protagonista di questo momento non può che essere il giovane talento italiano Jannik Sinner.

Questi, giovane campione di San Candido, sta trascinando gli azzurri a suon di grandi sfide, sono ormai mesi che il tennista azzurro è l'assoluto dominatore non solo nel tennis italiano ma anche e soprattutto a livello mondiale.

Lo dimostrano gli 8725 punti nella Race di questa stagione (numeri impressionanti calcolando che siamo solo a Maggio) e Jannik può anche aumentare questi grandi numeri. Tutto e' cominciato nel finale della scorsa stagione, le vittorie prima a Torino dove Sinner arrivò fino alla finale delle Atp Finals e soprattutto il grande successo della Davis, Jannik ha trascinato l'Italia alla vittoria della Coppa Davis.

Nel femminile c'è Jasmine Paolini e nel maschile Sinner, finora gli altri non hanno però disputato una grande stagione. Basti pensare che - come riporta l'account Twitter Quindici Zero - Sinner ha 2000 punti in più rispetto a tutti gli altri primi nove tennisti messi insieme.

C'e' chi come Lorenzo Musetti, grande talento che sta affrontando un periodo di crisi, e chi come l'ex numero 6 al mondo Matteo Berrettini, rientrato da poco gli infortuni. Insomma nella Race Sinner domina il tennis italiano oltre a quello mondiale, ricordiamo infatti che Jannik è nettamente primo e sembra ormai sempre più vicino anche al primo posto nel Ranking, infortuni permettendo.

Ecco la classifica: