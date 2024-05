Bertolucci reagisce al forfait di Jannik Sinner per Roma: "Conta solo la salute"

Jannik Sinner non sarà ai nastri di partenza degli Internazionali d'Italia a Roma. Un'altra brutta tegola per il Master 1000 del Foro Italico, che dopo Carlos Alcaraz dovrà fare a meno della presenza in campo del beniamino dei fan italiani.

Il problema all'anca non ha dato scampo al giocatore altoatesino, costretto a fermarsi che l'infiammazione diventi ancora più grave e lo costringa a uno stop ulteriore. Paolo Bertolucci ha commentato così su X il ritiro annunciato dal 22enne di San Candido: "Gli orari, il sorteggio, l’outfit, l’arbitro.

Sono tutte cose prive di importanza. La salute Jannik, conta solo la salute. Prenditi il tempo necessario".

Il consiglio di Paolo Bertolucci

Poco prima che apparisse il post sui social dell'atleta numero 2 del mondo, con il quale comunicava il forfait dalla manifestazione di Roma, l'ex tennista di Forte dei Marmi aveva parlato del problema fisico ai microfoni di Sky Sport: "Che sappia io, il problema si affronta con il riposo.

Certo, non si può stare 8 giorni fermo e poi venerdì giocare. Per cui, lui farà sicuramente le sue terapie... dopo è una gestione sua, se ha risolto o meno. La cosa preoccupante è che giocando gli Internazionali d’Italia ci sono grosse possibilità che la situazione possa aggravarsi, portandola dietro anche a Parigi" aveva così avvertito il 72enne, che sosteneva già da Monte-Carlo come Sinner dovesse saltare l'impegno di Madrid per prepararsi maggiormente su Roma e lo Slam francese.

Poi ha aggiunto: "Oltretutto, l’abbiamo visto a Madrid. Con quel problema lì, significa rendere all’80-85% perché almeno un 15% lo si perde nel rendimento. Per cui, come può vincere in questo stato contro gli avversari che si ritrova? Anche a costo di stare fermo due settimane, io gli consiglierei di tornare a giocare solo se è al 100%, anche perché parliamo di un ragazzo giovane e quindi quante altre volte potrà giocare questi tornei?".