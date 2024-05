Barbara Rossi lancia l'allarme: i rischi per Jannik Sinner dopo l'infortunio all'anca

"Il problema all’anca destra lo limita moltissimo" è l'allarme lanciato dall'ex tennista Barbara Rossi in un intervento a Sky Sport 24 per aggiornare i fan sull'infortunio accusato da Jannik Sinner, che lo ha costretto a ritirarsi dal Master 1000 di Madrid.

L'attuale commentatrice ha spiegato quali possano essere i rischi e i pericoli per l'altoatesino, anche in vista dei prossimi impegni: "Quando arrivi in scivolata e carichi il peso su quella gamba, senti sempre la fitta e sei condizionato.

Non puoi giocare libero. In Spagna l’abbiamo visto subito, sin dal primo turno. È una cosa da non sottovalutare, soprattutto sulla terra dove sei sottoposto a diverse ‘scivolate’ che mettono sotto pressione quella zona del corpo" ha affermato.

Poi ha aggiunto: "Oltre allo scivolamento, anche i repentini cambi di direzione sollecitano anca, ginocchia e caviglie. Nei colpi di rovescio, poi, il movimento rotatorio mette pressione sull'anca e sui muscoli che la supportano.

L'anca viene sollecitata anche quando i giocatori si piegano e si estendono per raggiungere palline troppo basse o troppo alte" sono gli ulteriori dettagli che ha evidenziato.

Le ultime su Jannik Sinner

Il 22enne di San Candido ha fatto ritorno a Monte-Carlo e proprio nel Principato passerà i prossimi giorni.

Come riportato da Sky, il programma per il numero 2 del mondo prevede esclusivamente riposo e fisioterapia con l'intento di diminuire drasticamente l'infiammazione. L'entourage di Sinner ha fatto sapere anche alla stessa Federazione che l'arrivo a Roma è previsto per domenica.

Jannik dovrebbe tornare ad allenarsi sul campo a partire da lunedì, considerando che l'esordio agli Internazionali d'Italia non sarà prima di venerdì.