Bottazzi tuona: "Jannik Sinner rischia con i problemi all'anca, vedete Andy Murray"

Il tennis italiano vive un momento molto interessante, Jannik Sinner sta trainando diversi giovani talenti e nelle prime 300 posizioni ci sono diversi nomi da segnalare. Intanto il tennista azzurro è ormai a ridosso della prima posizione e potrebbe diventare presto il nuovo numero uno al mondo.

Sia lui ma anche altri tennisti come Matteo Berrettini devono però fare i conti con i problemi fisici, probabilmente il principale problema che potrebbe fermare la sua ascesa. L'ex tennista ed ora docente universitario Luca Bottazzi ha parlato ai microfoni di Mowmag e ha trattato di tanti temi, non ultimo i recenti problemi di Sinner.

L'azzurro si è ritirato prima di scendere in campo ai Quarti di finale del Masters 1000 di Madrid e con Roma e il Roland Garros alle porte c'è davvero grande preoccupazione tra tifosi e addetti ai lavori. Bottazzi ha chiarito così il suo pensiero: "Il ritiro a Madrid? Jannik ha sempre ragione, penso che abbia fatto bene, sappiamo che dara un stagione impegnativa.

Se lui fosse andato in fondo a Madrid non avrebbe giocato Roma, poi lui vuole diventare numero uno e questi sono solo due tornei di ingranaggio per arrivarci. Il vero problema è che se si rompe non diventa numero uno, penso che anche con difficoltà fisiche avrebbe vinto Madrid ma avrebbe avuto problemi poi a Roma e a Parigi.

Il tennis è uno sport che ti dissangua a poco a poco con gli infortuni". Riguardo il problema all'anca Bottazzi ha suonato: "Non conosco l'entità precisa, ma spero che sia un problema all'anca collaterale e non coxartrosi perché altrimenti Sinner avrebbe chiuso la carriera.

Mi spiego, vuole dire che avrebbe una carriera cortissima, diventerebbe numero uno ma dopo scenderebbe in classifica. Ci sono varie categorie riguardanti l'anca e alcune sono molte invalidanti, pensate ai vari problemi avuti da Andy Murray con l'anca.

Bisogna considerare che un numero uno deve giocare almeno 80 match all'anno e vincerne tra i 70 e i 75; Sinner ha già giocato oltre 30 partite e ora, andando avanti a Roma e Parigi, si spingerebbe troppo oltre la media.

Dico che in questo momento Pietrangeli sarà contento perché Jannik segue i suoi consigli, visto che si augurava che perdesse. Situazione mentale? Non ha inciso, Jannik almeno da questo punto di vista è lanciato per diventare numero uno al mondo".