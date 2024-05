Bertolucci sul forfait di Jannik Sinner a Madrid: "Avrei giocato direttamente a Roma"

Il forfait di Jannik Sinner di Madrid ha generato tanta delusione nei suoi tifosi, che si auguravano di vederlo arrivare nelle fasi finali del torneo. L’azzurro ha scelto però saggiamente di rinunciare a proseguire il torneo, salvaguardando le sue condizioni in vista del proseguo della stagione, che si annuncia ricco di impegni.

L’infortunio all’anca però un campanello d’allarme da non sottovalutare e che va monitorato con attenzione. Paolo Bertolucci, ex tennista, ora commentatore per conto di Sky Sport, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Oa Sport, nella quale ha espresso il suo parere su quanto accaduto al numero uno italiano: “L’anca è una parte del corpo molto importante e delicata e avere un problema lì non è certo da sottovalutare, ricordando in passato infortuni di giocatori noti come Kuerten, Hewitt e Murray.

Se si trattasse di un’infiammazione, come sappiamo, Jannik deve osservare riposo e curarla”. Bertolucci ammette che avrebbe pianificato una programmazione diversa, in vista di Roma: “Mi auguravo di vederlo a Roma direttamente, dopo la sconfitta contro Tsitsipas a Montecarlo.

Ma non possiamo giudicare la sua scelta. Ne sto leggendo tante a riguardo, anche del ritiro di Madrid programmato sulla base della sconfitta di Alcaraz. Lasciamo perdere. Solo Sinner e chi lo segue possono conoscere la situazione.

"Anche in passato si giocava tanto, ma una cosa è cambiata"

Il telecronista si sofferma poi su un altro tema spesso dibattuto, quello dei calendari agonistici troppo fitti di impegni: “Anche in passato si giocava tanto, ma quello che è cambiato è il modo in cui si gioca a tennis e l’impatto fisico/atletico.

Noi teniamo conto solo della prestazione pura in partita, ma dobbiamo considerare le ore di allenamento tra campo e palestra e gli obblighi che questi giocatori hanno. Non si riesce a tenere più di due/tre tornei consecutivi ad altissimo livello.

Jannik ha giocato molto, visto che è praticamente sempre arrivato in fondo ai tornei, e sta accusando. Alcaraz ha avuto spesso dei problemi, dovendo ritirarsi a Rio de Janeiro e saltare Montecarlo e Barcellona. Il quadro è questo“, ha concluso.