Le ultime sulle condizioni di Jannik Sinner: le sensazioni in vista di Roma

"Sono molto triste di dovermi ritirare dal torneo di Madrid. La mia anca mi ha dato fastidio questa settimana e lentamente il dolore è aumentato. Seguendo il consiglio dei medici abbiamo deciso di non giocare per non peggiorare le cose.

Nei prossimi giorni farò altri test e seguirò i consigli degli specialisti sul recupero. Grazie per tutto il vostro supporto! ", questo l’ultimo messaggio di Jannik Sinner, dopo il doloroso forfait dai quarti di Madrid prima della sfida con Felix Auger Aliassime.

C’è tanta attesa e preoccupazione sulle condizioni del numero uno azzurro, che nella giornata di oggi è atterrato a Monte-Carlo ed ha svolto una risonanza magnetica che darà un responso sul suo infortunio, con i relativi tempi di recupero.

Il campione in carica agli Australian Open intanto dovrà osservare assoluto riposo, fino a sabato. Se il responso medico dovesse sorridergli nella giornata di domenica il 23enne di San Candido arriverà a Roma, dove comincerà i suoi allenamenti in vista degli Internazionali di Tennis.

In virtù del bye di cui beneficerà, essendo testa di serie numero due del torneo, il suo torneo inizierà non prima di venerdì prossimo.

Le sensazioni in vista degli Internazionali Bnl d'Italia

Tempo utile per recuperare dalle fatiche di questi mesi, che lo hanno visto altamente competitivo in tutti i tornei ai quali ha preso parte.

Jannik infatti è sempre arrivato almeno ai quarti di finale in tutti gli eventi giocati. In questo senso il riposo che si è concesso, ritirandosi da Madrid non può che fargli che bene, non forzando l’anca dolorante e facendosi così trovare più fresco in vista della parte più calda della stagione, dove andranno in scena Roma, Roland Garros, Wimbledon e le Olimpiadi.

In ogni caso c’è prudenza, ma anche un discreto ottimismo, fa sapere Sky. Sinner nella giornata di domani avrà probabilmente un responso e potrà guardare con più tranquillità i prossimi importanti impegni.