Jannik Sinner e Novak Djokovic, è lotta per il numero uno: la situazione aggiornata

1130 sono i punti che separano ora Jannik Sinner dalla vetta del ranking Atp occupata da Novak Djokovic. Con due appuntamenti importanti ancora da giocare sulla terra rossa, la distanza tra i due si è ulteriormente assottigliata e la lotta per il numero uno è diventata ancora più entusiasmante da seguire con il passare delle settimane.

I quarti di finale raggiunti al Mutua Madrid Open (peraltro lo stesso risultato del campione in carica Carlos Alcaraz) ha consentito all'altoatesino di aggiungere altri 200 punti al suo bottino personale. Il serbo, non partecipando al torneo spagnolo, non si è mosso invece da quota 9990, visto che lo aveva saltato anche nel 2023.

La classifica mondiale aggiornata dal 6 maggio:

Novak Djokovic 9990 Jannik Sinner 8860 Carlos Alcaraz 7345 (sotto attacco da Daniil Medvedev, che lo supererebbe se riuscisse a qualificarsi per le semifinali alla Caja Magica)

È testa a testa

Osservando la Race Atp, che si considera per i pass delle Finals ma diventerà uguale all'attuale ranking a fine stagione, l'azzurro ha un vantaggio abissale su tutti gli avversari: il secondo, attualmente Medvedev, è a oltre 1500 punti di distanza; Alcaraz a -2600, mentre Nole ha accumulato più di 3000 punti di scarto e non sarebbe al momento qualificato per il 'Torneo dei Maestri'

Questa graduatoria fa comprendere come il tanto atteso sorpasso al primo posto avverrà, ma resta da capire quando. La prima ghiotta opportunità non sarà agli Internazionali d'Italia a Roma: i due arriveranno alla competizione del Foro Italico con più di 1000 lunghezze a dividerli.

Il 22enne di San Candido avrà l'occasione di ricucire soltanto il gap, visto che perderà appena 90 punti e Djokovic 180. Tutto è rimandato al Roland Garros, in cui il nativo di Belgrado sarà chiamato a difendere il titolo (e dunque 2000 punti, rispetto agli appena 45 dell'italiano che l'anno scorso fu eliminato al secondo turno da Altmaier in 5 set).

Raggiungere le fasi finali della manifestazione potrebbe significare matematica vetta del ranking per Sinner. Togliendo dall'attuale bottino i punti sicuri che i due atleti perderanno tra Roma e Parigi, in attesa di scoprire quali risultati otterranno quest'anno, la situazione sarebbe questa:

Jannik Sinner 8725 Novak Djokovic 7810

Dunque, all'altoatesino basterà fare anche 915 punti in meno del campione serbo per conquistare la vetta dopo la finale del Roland Garros, in programma domenica 9 giugno.