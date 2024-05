Paolo Bertolucci preoccupato per le condizioni di Jannik Sinner dopo Madrid

La giornata di ieri ha regalato grande sorprese e diverse delusioni ai tifosi del torneo del Mutua Madrid Open. Dopo la sconfitta del beniamino di casa e campione in carica Carlos Alcaraz, il torneo ha dovuto fare i conti con l'annuncio del ritiro ufficiale di Jannik Sinner, testa di serie numero uno e protagonista finora di un grandissimo 2024.

Il tennista di San Candido, attuale numero due delle classifiche mondiali, ha comunicato il forfait chiarendo di avere dei problemi all'anca e di essere costretto a quindi a questa triste decisione. Per molti si è trattata anche di una decisione quasi di precauzione visto gli imminenti impegni con gli Internazionali d'Italia a Roma e il Roland Garros, torneo che potrebbe tra l'altro regalare a Jannik il primo posto nel ranking.

Sinner ha spiegato sui social lasciando il seguente messaggio: "Sono molto triste di dovermi ritirare dal torneo di Madrid. La mia anca mi ha dato fastidio questa settimana e lentamente il dolore è aumentato. Seguendo il consiglio dei medici abbiamo deciso di non giocare per non peggiorare le cose".

Attraverso il proprio profilo Twitter l'ex tennista e opinionista Paolo Bertolucci si è detto preoccupato per le condizioni del tennista azzurro, specialmente a ridosso di impegni così delicati. Per alcuni nei commenti si è trattata di una semplice mossa di precauzione ma Bertolucci invece non si è detto convinto e vuole attendere le prossime settimane, nella speranza che le cose possano migliorare.

Nei primi anni della sua carriera Sinner ha più volte dovuto fare i conti con problemi fisici e per questo c'è abbastanza preoccupazione tra tifosi e addetti ai lavori. Ecco nello specifico il tweet di Bertolucci: