Atp Madrid - Jannik Sinner si ritira dal torneo per il problema all'anca

Alla fine, dopo aver saltato l'allenamento odierno, Jannik Sinner ha deciso di non prendersi ulteriori rischi e di ritirarsi dal Masters 1000 di Madrid. L'italiano ha comunicato pochi minuti fa la sua scelta agli organizzatori dell'evento spagnolo e non prenderà dunque parte al quarto di finale contro Felix Auger-Aliassime.

Il tennista canadese avrà la possibilità di disputare le semifinali a Madrid e attenderà il vincitore della sfida tra Daniil Medvedev e Jiri Lehecka.

Il problema all'anca ha iniziato a preoccupare Sinner a partire dal Masters 1000 di Monte-Carlo.

L'azzurro ha spiegato che sta convivendo con questo fastidio da qualche settimana e ha probabilmente optato per la migliore soluzione in vista dei prossimi delicati impegni. Fermarsi ora a Madrid con la speranza di poter raggiungere al massimo della forma gli Internazionali BNL d'Italia e il Roland Garros.

Sinner ha stretto i denti prima nel match vinto contro Pavel Kotov e poi nella rimonta completata ai danni di Karen Khachanov. Questa mattina, con ogni probabilità, il suo corpo non ha risposto come ci si aspettava e Sinner si è cancellato dal torneo.

Un torneo che perde un altro grande protagonista dopo le eliminazioni di Carlos Alcaraz e Rafael Nadal. Il due volte campione in carica non è riuscito a superare Andrey Rublev ai quarti di finale.

Jannik Sinner has withdrawn from the Mutua Madrid Open with a right-hip injury.

As a result, he will not take to the court on Thursday to play his quarter-final match against Felix Auger-Aliassime.



