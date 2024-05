Atp Madrid - Salta l'allenamento di Jannik Sinner: ecco le ultime sull'azzurro

È giallo sulla partecipazione di Jannik Sinner ai quarti del Mutua Madrid Open. Come riportato da Sky Sport, il tennista altoatesino non si è presentato alla sessione di allenamento prevista per mercoledì dalle ore 16 sul campo 4: l'azzurro non si è recato sul luogo e dalle 17 circa ha cominciato anche a piovere.

I problemi all'anca destra continuano a creare non poca preoccupazione tra i fan. Al momento nessuna novità è emersa anche da fonti vicine al suo entourage: informazioni sulle possibilità o meno di vederlo in campo dovrebbero essere rese note nelle prossime ore o addirittura nella mattinata di giovedì.

Le parole di Sinner dopo la vittoria con Khachanov

Queste erano state le dichiarazioni dell'azzurro dopo il 28esimo successo stagionale ai danni del russo Karen Khachanov, che aveva nuovamente messo in forse la sua prosecuzione nel torneo spagnolo: "Problemi all'anca? Penso che aver giocato tanti match quest'anno possa incidere e sono consapevole che potrebbe succedere.

Ho scelto all'ultimo di giocare, già ad inizio carriera ho avuto questo tipo di situazione. Mi sentivo quasi al 100% fisicamente. Poi sapevo che vincendo gli ottavi, avrei avuto un giorno libero e potevo quindi riposarmi.

Questo mi ha sicuramente sollevato" ha rivelato a Sky Sport. In conferenza stampa aveva aggiunto: "Vedremo come mi sentirò in allenamento, sono curioso di vedere come reagirà la mia anca dopo aver giocato per due ore a ritmi elevati.

Sapevo che avrei sofferto, ma l'ho accettato. Cerco anche di godermi il momento, perché se non ti piace giocare a tennis è difficile. Se posso giocare e divertirmi, giocherò, altrimenti no".