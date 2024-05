Bertolucci esalta ancora Jannik Sinner: "Si è ribellato alla sconfitta"

La presenza di Jannik Sinner nei Quarti di finale in programma domani non è così certa. Il tennista azzurro ha spiegato in conferenza che deve valutare bene, il programma è fitto di impegni e le prossime settimane sono cruciali per la sua stagione.

Roma, Roland Garros e poi dritti verso eventi clou come Wimbledon e i Giochi Olimpici, ancora a Parigi, con Sinner che pregusta ancora grandi risultati. D'altronde il suo 2024 parla chiaro, 28 vittorie e solo 2 sconfitte e anche sulla terra, superficie a lui in passato nemica, l'azzurro sembra capace di fare la differenza.

Un fastidio all'anca che preoccupava tutti ma Sinner è stato capace di reagire e rimontare, vincendo un delicato quanto piacevole match contro il russo Karen Khachanov. Attraverso le colonne della Gazzetta dello Sport l'ex tennista ed ora opinionista Paolo Bertolucci ha commentato la partita di Sinner ed ha analizzato la prestazione dell'azzurro.

Bertolucci ha sentenziato esaltando le gesta dell'attuale numero due al mondo: "Ci sono partite che vinci e situazioni complicate che riesci a superare perché possiedi la qualità innata di chi si rifiuta di perdere.

È quello che è successo a Sinner a Madrid nelle ultime due sfide dove Jannik - malgrado gli eventi problemi fisici - si è ribellato all'idea della sconfitta ed ha alzato il livello di gioco nel momento in cui serviva".

Bertolucci ha sottolineato che dal modo di camminare e da come Jannik colpisce il dritto dopo un movimento laterale il problema all'anca è persistente e quindi al momento questo Sinner è solo all'80 % delle sue potenzialità.

L'attuale opinionista ha continuato: "Una volta in più Sinner è stato ancora spaventoso, si è tolto dagli impicci nelle fasi delicate mediante i suoi straordinari colpi".