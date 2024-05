Auger Aliassime non ha paura: "Se ho battuto Jannik Sinner due volte, posso rifarlo"

Sarà Felix Auger Aliassime l’avversario di Jannik Sinner ai quarti di finale a Madrid. Tutti si aspettavano Casper Ruud, unico tennista capace di vincere più di lui in questo 2024, ma a spuntarla è stato il canadese, che affronterà l’azzurro domani.

Auger ha vinto la sua prima partita contro un top 10 in questa stagione (6-4, 7-5). Una soddisfazione dopo un lungo periodo buio: “Questo sport è una maratona. Sto cercando con la mia squadra di costruire un livello migliore nel corso delle settimane.

A volte non va come vorresti. Nelle ultime settimane ho avuto sconfitte pesanti. Questa settimana invece le cose stanno andando molto bene”, affermato in conferenza stampa. Sono davvero felice di poter mostrare ciò su cui ho lavorato...finalmente iniziano a vedersi anche sul campo da gioco", ha detto soddisfatto Felix, precipitato fino alla 35esima posizione del ranking

I precedenti favorevoli con Sinner

Naturalmente i giornalisti non potevano non soffermarsi sul suo prossimo avversario, con il quale ha un bilancio positivo (2 vittorie a 0).

Una proprio a Madrid, due anni fa. L’altra a Cincinnati, sempre nel 2022. Queste le sue parole su match con Sinner che si giocherà domani: “L'ho battuto due volte, ma le cose sono un po' cambiate in meglio per lui.

Però devo credere in me stesso, che posso batterlo, ne ho le ragioni visti i precedenti. Dovrò esprimere il mio massimo livello", ha dichiarato. Sinner dopo la vittoria contro Karen Khakhanov ha ammesso di aver superato i problemi all'anca che lo avevano preoccupato: "L'anca? Bella domanda, ho giocato tanti match quest'anno, sono consapevole che possono succedere queste cose.

Ho scelto di giocare alla fine oggi anche se non mi sentivo al 100%, anche perché inoltre sapevo che se avessi vinto, col giorno di riposo domani avrei potuto recuperare meglio".