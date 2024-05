Jannik Sinner non è sicuro di giocare i quarti a Madrid: il messaggio in conferenza

Jannik Sinner, in conferenza stampa, ha nuovamente messo in dubbio la sua presenza al prossimo match in programma al Mutua Madrid Open. Giovedì 2 maggio il tennista altoatesino sarà chiamato a scendere in campo per i quarti di finale contro il canadese Felix Auger-Aliassime.

I problemi all'anca sono migliorati ma non svaniti del tutto e l'italiano ha spiegato cosa farà davanti ai media: "Non ho paura ma bisogna pensarci due volte perché ora arrivano Roma, Parigi, poi Wimbledon e le Olimpiadi.

Se la situazione dovesse peggiorare, ci penserò di nuovo. Vedremo come mi sentirò in allenamento nel giorno libero, sono curioso di vedere come reagirà la mia anca dopo aver giocato per due ore contro Khachanov" ha dichiarato.

Poi ha aggiunto: "Ho deciso di giocare dopo il riscaldamento e ho visto che ero pronto. Sapevo che avrei sofferto, ma l'ho accettato. Cerco anche di godermi il momento, perché se non ti piace giocare a tennis è difficile.

Se posso giocare e divertirmi, giocherò, altrimenti non giocherò. Mercoledì prenderò la mia decisione" ha fatto sapere ai fan.

Le parole di Jannik Sinner

Il numero 2 del mondo ha sottolineato un aspetto non di poco conto sulla partita degli ottavi: "Mi sento meglio.

Il mio obiettivo principale è però essere al 100% fisicamente. È stata una lotta diversa perché era la prima senza tetto coperto e su un campo diverso. Quindi mi sono dovuto abituare a queste condizioni, soprattutto in nel primo set, ma sono contento di come ho ribaltato la situazione nel secondo e nel terzo".

Sulla routine differente quando bisogna giocare di sera: "Non voglio dire a che ora sono andato a dormire dopo Kotov. Ci sono giocatori che fanno fatica a dormire perché hanno ancora l'adrenalina, non è il mio caso, ma tu fai tanti lavoro dopo la gara. È una notte lunga e c'è da lavorare anche la mattina".