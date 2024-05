Il forfait non cancella il record: nessuno come Jannik Sinner dal 2016

Jannik Sinner è uno degli assoluti protagonisti di questo 2024. I suoi numeri sono piuttosto importanti e in questa stagione ha totalizzato record su record. Basti pensare alle 28 vittorie e solo 2 sconfitte nell'arco di quest'annata e anche a Madrid Sinner ha mostrato il suo miglior tennis.L'azzurro ha raggiunto i Quarti di finale vincendo una bella sfida in rimonta contro il russo Karen Khachanov.

Poi tutti sappiamo di come è andata, ma il ritiro non ha rovinato i numeri del tennista di San Candido. Dopo un primo set giocato alla grande dal russo, il numero due del mondo ha risalito la china ed ha raddrizzato un match, così come successo nell’incontro precedente.

Un’altra vittoria, la 28esima del suo straordinario 2024. Una striscia impressionante, quella intrapresa dal campione altoatesino, iniziata dagli Us Open e che lo ha visto uscire vincente per ben 48 match, incappando in sole 4 sconfitte.

Come detto, il suo anno fin qui è assolutamente incredibile. L’italiano è stato infatti l’unico tennista nel circuito ad aver raggiunto almeno i quarti di finale in tutti i grandi eventi in questa stagione: Australian Open, Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid.

Un risultato raggiunto per l’ultima volta dal canadese Milos Raonic nel 2016.

Sinner si ritira, ma il record resta

Nella conferenza stampa dopo il match con Khachanov Jannik aveva fatto capire i suoi problemi: “Oggi è stata molto dura, il mio avversario ha giocato molto bene.

Nel primo set ho commesso qualche errore di troppo, ho ripreso la concentrazione all'inizio del secondo set. Nel terzo ho ricominciato a soffrire e a combattere: ho servito bene, sono contento e vediamo cosa succederà nel prossimo turno.

Sfortunatamente, Sinner è stato costretto al forfait per i problemi all'anca ed ora la testa è tutta rivolta ai prossimi impegni con Jannik che sarà tra i protagonisti agli Internazionali d'Italia a Roma e al Roland Garros, sperando possa risolvere quanto prima i problemi all'anca che lo hanno colpito.