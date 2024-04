Jannik Sinner commenta il match vs Khachanov e parla del problema all'anca

Jannik Sinner non si ferma più. Il tennista azzurro vince in rimonta contro un ottimo Karen Khachanov, dimentica i problemi all'anca e diventa l'unico tennista del 2024 a raggiungere almeno i Quarti di finale in ogni torneo della stagione.

Jannik ha raggiunto sempre le semifinali e ora attende il vincente tra Casper Ruud e Felix Auger Aliassime per provare a mantenere questo trend. Dopo un inizio complicato, dovuto forse anche alla preoccupazione per i problemi all'anca, Sinner è migliorato pian piano ed ha chiuso in crescendo, strappando applausi al pubblico madrileno.

Qualche chance sprecata da Khachanov, specialmente nel terzo set ma con Sinner bravo a utilizzare il servizio nei momenti clou. Nel post partita Jannik Sinner ha analizzato la sfida ai microfoni di Sky Sport, ecco le sue parole: "Io penso che oggi è stata molto dura, il mio rivale ha giocato molto bene.

Nel primo set ho commesso qualche errore di troppo, ma nel secondo mi sono ripreso, nel terzo ho ripreso a soffrire, ho avuto due turni difficili ed ho servito bene. Sono contento e vediamo cosa succede al prossimo turno. Problemi all'anca? Penso che aver giocato tanti match quest'anno può incidere e so che potrebbe succedere.

Ho scelto all'ultimo oggi di giocare, già ad inizio carriera ho avuto questo tipo di situazione ma oggi ero al 100 % fisicamente o mi sentivo quasi al 100 %. Poi sapevo che vincendo oggi domani avrei riposato e questo mi ha fatto sicuramente sollevare.

Se ho possibilità di giocare gioco visto che mi piace giocare". Bene Sinner e avanti anche Carlos Alcaraz, in Spagna sognano ancora la possibile sfida in finale tra i due grandi rivali con lo spagnolo che ha sofferto (battuto al tiebreak del terzo set) contro il tedesco Struff. Intanto ennesima prova di maturità per un Sinner che non cede neanche dopo possibili problemi fisici.