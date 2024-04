Atp Madrid - È ufficiale: Jannik Sinner ha scelto di ritirarsi dal torneo

Qualsiasi dubbio è stato sciolto al termine di un piccolo riscaldamento effettuato sul campo a partire dalle 12:30, come aveva anticipato l'ex tennista Paolo Bertolucci sui social. Jannik Sinner, di comune accordo con il suo team, ha confermato di scendere in campo martedì 30 aprile per la sfida valevole per gli ottavi di finale del Mutua Madrid Open.

L'altoatesino è pronto a dare battaglia e filo da torcere al russo Karen Khachanov per continuare la corsa nel Master 1000 spagnolo, un po' a sorpresa se si considerano le dichiarazioni con le quali si è presentato a questo evento.

La voglia di giocare ha prevalso su ogni tipo di precauzione in vista dell'appuntamento degli Internazionali d'Italia a Roma, cerchiato in rosso dall'italiano sul suo personale calendario insieme a quello del Roland Garros.

Il fastidio all'anca non è probabilmente così grave di quanto si potesse prevedere e il numero 2 del mondo ha perciò preso la decisione di non ritirarsi. Jannik ha svolto un allenamento di 50 minuti e come riporta Sky Sport si è toccata qualche volta l'anca, ma non tanto da destare grosse preoccupazioni.

Così ha deciso e scenderà in campo.

Sinner dopo il match di lunedì sera

Queste erano state le parole dell'azzurro dopo la vittoria conquistata ai danni del russo Pavel Kotov, che ha creato un po' di preoccupazione tra i fan: "Vedremo come andranno le cose e cosa sarà meglio per il mio corpo.

Anca? Ho avuto un po' di problemi a quella destra nell'ultimo periodo. Non è niente di serio: a volte sento più dolore, come è stato nel corso della partita; in altri giorni, invece, va meglio. Ho un team che si prende cura di me molto bene e sono sicuro che lo faranno anche in questa occasione" aveva rivelato ai microfoni di Atp Tour.

Poi a Sky Sport ha aggiunto e ribadito: "L’anca non mi preoccupa tanto. Ho un fastidio che mi porto ormai da una settimana e che avevo sentito già a Monte-Carlo. Non è un problema preoccupante per il futuro ma sento di non essere proprio a postissimo".

Insomma Sinner scenderà in campo (dopo il match tra Zverev e Cerundolo) e proverà a raggiungere i Quarti di finale a Madrid per la prima volta in carriera.