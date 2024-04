Jannik Sinner, Bertolucci dà aggiornamenti sulle condizioni dell'azzurro

Il 2024 di Jannik Sinner è stato finora spaventoso. Il numero due al mondo ha raggiunto ottimi risultati come vittorie a Rotterdam, Miami e soprattutto gli Australian Open, primo grande Slam della sua carriera. Jannik ha solo 22 anni, ha ampi margini di crescita e c'è la consapevolezza ormai che prima o dopo Jannik diventerà numero uno al mondo.

L'azzurro è tra i protagonisti del Masters 1000 di Madrid, Jannik è arrivato nella capitale spagnola senza grosse aspettative ma ha comunque raggiunto gli Ottavi di finale. Nelle ultime ore Sinner ha però preoccupato tutti i suoi tifosi, la sfida contro il russo Kotov vinta in due set con il risultato di 6-2;7-5.

Nel secondo set Jannik ha però accusato dei problemi all'anca e ora le sue condizioni sono da valutare. Negli ultimi minuti anche l'ex tennista e ora opinionista Paolo Bertolucci ha dato aggiornamenti sulla vicenda, ecco il suo tweet a riguardo:

Sinner deciderà il da farsi dopo il riscaldamento delle 12.30 — paolo bertolucci (@paolobertolucci) April 30, 2024

Insomma una situazione in divenire con Jannik Sinner che farà le sue opportune valutazioni nelle prossime ore.

Rispondendo poi ai commenti Bertolucci si è detto certo che Sinner farà la scelta giusta, conosce il suo corpo e sa cosa è più giusto per lui. Le prossime settimane saranno molto calde per Sinner, atteso come assoluto protagonista al Foro Italico agli Internazionali d'Italia a Roma e al Roland Garros dove proverà a superare Novak Djokovic e diventare così il nuovo numero uno al mondo.

Quindi le prossime ore saranno importanti, Sinner non può permettersi rischi e quindi valuterà con attenzione la situazione.