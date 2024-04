Jannik Sinner e l'aneddoto sulla frase di Vagnozzi nel match di Madrid

Il ruolino di marcia del numero due al mondo Jannik Sinner a Madrid avanza senza sosta. 27 vittorie e 2 sconfitte, arrivate entrambe dopo una dura battaglia, e Jannik è sempre arrivato almeno in semifinale in qualsiasi torneo fino ad ora.

Anche per questo vediamo un Jannik dominatore della Race in questo 2024 e numeri che nessuno si sarebbe aspettato circa dodici mesi fa. In queste ore si sta disputando il Masters 1000 di Madrid ma c'è preoccupazione per le condizioni del tennista azzurro.

Dopo aver dominato il primo set contro il russo Kotov Jannik è stato alle prese con alcuni fastidiosi problemi all'anca, problemi che hanno evidentemente condizionato la sfida. Sinner ha lottato fino all'ultimo, era andato addirittura sotto di un break con Kotov che ha servito per il set ma alla fine la grinta del campione di San Candido ha regalato il 27esimo successo stagionale all'azzurro, che nel tardo pomeriggio affronterà Karen Khachanov, in una sfida che - soprattutto visto questa situazione - si preannuncia piuttosto fastidiosa.

Come riporta Repubblica nel corso del secondo set è apparso un curioso retroscena in uno scambio di battute tra Sinner e il suo coach Simone Vagnozzi. Ad inizio secondo set, quando il problema fisico ha cominciato ad evidenziarsi, Sinner ha guardato il suo angolo ed ha detto 'Mi fa male'

Vagnozzi dal canto suo lo ha rassicurato con le parole giuste in quel momento: "Pensiamo a oggi, proviamo a vincerla anche così" e alla fine così è andata. Ora bisognerà valutare attentamente le condizioni di Jannik che, dopo Madrid, è atteso a grandi eventi come il Masters 1000 di Roma e soprattutto il Roland Garros, oltre alle Olimpiadi di Parigi e Wimbledon.

Insomma un calendario fitto di impegni e per questo motivo Sinner dovrà valutare attentamente ogni match e agire con precauzione, a partire appunto dal match odierno contro Khachanov. Staremo a vedere nelle prossime ore.