Jannik Sinner rassicura i fan: “Basse possibilità che io non giochi”

Vittoria con qualche patema di troppo per Jannik Sinner che, complice probabilmente un problema all’anca, rischia di vedersi trascinare al terzo set da Pavel Kotov. Una reazione nel finale di secondo set ha evitato però i problemi e il numero due del mondo si è imposto col punteggio di 6-2 7-5, guadagnandosi un posto negli ottavi del Master 1000 di Madrid per la prima volta in carriera.

Ai microfoni di Sky Sport l’azzurro ha parlato del fastidio all’anca, dichiarando di sentirsi piuttosto tranquillo in vista del prossimo impegno contro il russo Karen Khachanov.

Le parole di Jannik Sinner

Il tennista italiano ha parlato del suo problema, raccontando come duri ormai da una settimana.

“L’anca non mi preoccupa tanto. Ho un fastidio che mi porto ormai da una settimana e che avevo sentito già a Monaco. Non è un problema preoccupante per il futuro ma sento di non essere proprio a postissimo” ha spiegato il 22enne.

Sul match contro Kotov. “Da ora in avanti nel torneo affronterò gente più forte, più in forma, e le partite diventeranno sempre più fisiche. Quindi devo alzare il livello. Nel primo set contro Kotov ho giocato abbastanza bene, nonostante mi abbia brekkato due volte.

Nel secondo invece non ho trovato il mio solito ritmo al servizio ma sono riuscito comunque a portarla a casa, di questo posso essere contento” ha commentato l’azzurro. Sinner ha poi concluso: “Se scendo in campo vuol dire che sono in grado di giocare.

Se invece non dovessi scendere in campo, e al momento le probabilità sono molto molto basse, sarà per il mio bene in vista dei prossimi tornei. Però al momento mi sento abbastanza tranquillo. Ho un ottimo fisioterapista con cui lavorerò per arrivare al meglio alla prossima partita e alzare il livello del mio gioco”.