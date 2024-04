Jannik Sinner, dubbi sul prossimo match: le parole sul problema all'anca

Un problema all'anca ha condizionato Jannik Sinner nel match contro Pavel Kotov al Mutua Madrid Open. L'altoatesino è riuscito a tirarsi fuori dai guai nel secondo set grazie al suo immenso talento, ma nell'intervista post-partita ha ammesso che ascolterà il suo corpo in vista del prossimo impegno nella capitale spagnola.

In più di un'occasione, il 22enne di San Candido si è rivolto al suo team manifestando la preoccupazione per un dolore all'anca da non sottovalutare. L'azzurro ha proseguito il suo incontro e avuto il merito di evitare il set decisivo nonostante lo svantaggio maturato a causa del break subito in apertura.

Sinner ha salvato un set point sul 3-5 e strappato due volte consecutive la battuta al russo chiudendo 6-2, 7-5.

Sinner parla del problema all'anca: "Vedremo cosa sarà meglio per il mio corpo domani"

"Ci sono stati tanti break nel primo set.

Ho cercato di migliorare il rendimento del mio servizio e, con il passare del tempo, mi sono sentito meglio con questo colpo. Poi lui ha iniziato a giocare meglio, ma ho avuto un feeling migliore da fondo campo rispetto alla mia prima partita" , ha detto Sinner ai microfoni dell'ATP.

"Vedremo come andranno le cose domani e cosa sarà meglio per il mio corpo. Anca? Ho avuto un po' di problemi all'anca destra nell'ultimo periodo. Non è niente di serio: a volte sento più dolore, come oggi; altri giorni, invece, va meglio. Ho un team che si prende cura di me molto bene e spero lo facciano anche in vista della partita di domani" .