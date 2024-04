La rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz ha già catturato l'attenzione degli appassionati di tennis. Otto gli scontri diretti giocati a livello ATP; uno in quello Challenger. Includendo nel discorso anche la partita non disputata nel circuito maggiore - andata in scena ad Alicante nel 2019 - lo spagnolo è in vantaggio 5-4.

Sinner, però, si è aggiudicato due delle ultime tre partite e compiuto il definitivo salto di qualità tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024. L'italiano ha conquistato i Masters 1000 di Toronto e Miami, la Coppa Davis da protagonista e il primo Slam agli Australian Open superando in semifinale e in finale rispettivamente Novak Djokovic e Daniil Medvedev.

L’ammissione di Jannik Sinner sulla rivalità con Carlos Alcaraz

Sinner e Alcaraz, nonostante l'inevitabile rivalità, condividono uno splendido rapporto fuori dal rettangolo di gioco e hanno sempre speso parole di stima e ammirazione l'uno nei confronti dell'altro.

In un'intervista rilasciata al Financial Times, il 22enne di San Candido ha espresso una interessante considerazione sulle sfide con Alcaraz. "È davvero bello vedere un giocatore giovane riuscire a fare qualcosa di grande.

Penso che sia ciò di cui lo sport ha bisogno. Abbiamo un ottimo rapporto dentro e fuori dal campo . Diamo tutto quello che abbiamo e cerchiamo anche di far divertire il pubblico quando ci affrontiamo. Forse di più lui, perché ha colpi spettacolari.

Mi piace tantissimo, infatti, vederlo giocare" , ha ammesso l'azzurro. Sulla popolarità raggiunta grazie alla sua personalità ha infine spiegato: "Se vado in un negozio e la gente mi chiede delle foto, accetto.

È bello, soprattutto quando qualche ragazzino si avvicina a me, perché anch'io ero troppo timido per chiedere una foto" .