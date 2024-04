Jannik Sinner ammette: "Ora nella mia mente so che posso fare certe cose"

"Quando ero più giovane ho partecipato a un paio di tornei e ho perso. E dopo ho chiamato i miei genitori e volevo spiegare cosa fosse successo. E loro dissero: 'Sì, ma dobbiamo parlare più tardi perché dobbiamo lavorare adesso, ok? ' .

A quel punto ho capito che ovviamente i risultati contano, ma quello che conta davvero è cercare di lavorare sodo, svegliarsi e andare a lavorare e farlo con un sorriso. I miei genitori tornavano sempre a casa e sorridevano.

Ecco cosa mi hanno dato: una mentalità davvero positiva con un’etica del lavoro davvero buona" . In una lunga e interessante intervista rilasciata al Financial Times, Jannik Sinner ha spiegato che i genitori sono sempre stati un esempio da seguire e un modello da replicare nella vita sportiva.

Papà Hanspetter e mamma Siglinde gli hanno permesso di sviluppare una eccezionale etica del lavoro. È proprio grazie a questo lavoro maniacale che l'altoatesino ha capito come trovare la sua dimensione in un Tour molto competitivo e stressante.

Tutto questo unito a una calma in grado di conferirgli serenità in campo anche nei momenti di maggiore tensione.

Jannik Sinner: "Ora nella mia mente so che posso fare certe cose"

"Sono in una posizione diversa rispetto a un anno fa, nella mia mente so che posso fare certe cose.

Essere calmo come giocatore per me è molto importante, vedi le cose meglio e più velocemente. Quando sei frustrato, è come se guidi veloce in auto ma non vedi bene cosa c'è fuori" , ha detto Sinner prima di rivelare il motivo per cui ha preferito il tennis allo sci.

"Quando avevo 12 o 13 anni, partecipavo a una gara di sci, ed era la prima gara di discesa libera. Vai lì e devi saltare 30 o 40 metri, e quando sei bambino è spaventoso, per me lo è stato. Allora mi sono detto: forse ho troppa paura per andare a sciare.

Ho scelto di giocare a tennis perché, per me, è una competizione sana. Non hai contatto con il tuo avversario, ma puoi comunque ferirlo" .