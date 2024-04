Jannik Sinner si è messo in mostra per la prima volta in un torneo del Grande Slam nel 2020 al Roland Garros, quando in una edizione spostata in autunno a causa del Covid si è spinto fino ai quarti di finale.

A interrompere il suo cammino ci ha pensato Rafael Nadal, che ha poi vinto - ancora una volta - il torneo dominando tutto e tutti. Dopo quella partita, l'altoatesino ha avuto altre due occasioni per provare a battere lo spagnolo, sempre sulla terra battuta: Nadal lo ha sconfitto sia a Roma che a Parigi nel 2021.

Considerando che Sinner ha battuto Novak Djokovic tre volte - l'ultima agli Australian Open - la prossima soddisfazione personale potrebbe essere proprio quella di superare il maiorchino. Il 37enne sta cercando di ritrovare quella continuità che gli manca ormai da tempo, ma a Madrid ha vendicato il ko subito a Barcellona la scorsa settimana contro Alex de Minaur.

Le bellissime parole di Jannik Sinner su Rafael Nadal: "Ha dato tanto al tennis"

In conferenza stampa, Sinner ha parlato proprio di Nadal esprimendo un bellissimo pensiero. "Rafa ha dato tanto al nostro sport. Una mentalità diversa, come affrontare gli allenamenti e le partite, come emergere da situazioni difficili.

Mi rende sempre molto felice vederlo giocare. Ora le cose sono diverse per lui rispetto al passato. È un padre ed è accompagnato dalla famiglia" , ha detto l'italiano. "Gli auguro tutto il meglio e spero che il suo fisico continui ad assisterlo il più a lungo possibile.

Sono sicuro che farà tutto ciò che serve. Si vede che l'intensità con cui si allena e gioca è ancora alta. Batterlo sulla terra battuta è una delle sfide più complicate del nostro sport.

Per me è stato fonte di ispirazione per il suo spirito combattivo, non si è mai lamentato di nulla ed è veramente speciale" .