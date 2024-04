Lorenzo Sonego non ha giocato una delle sue migliori partite, ma l'impatto di Jannik Sinner con il Manolo Santana Stadium è stato di quelli importanti. L'altoatesino ha inflitto un sonoro 6-0, 6-3 all'amico e compagno di Coppa Davis e guadagnato l'accesso al terzo turno del Masters 1000 di Madrid, dove troverà uno tra Pavel Kotov e Jordan Thompson.

Il 22enne di San Candido ha spiegato che sfrutterà i prossimi impegni per raggiungere Parigi nelle migliori condizioni possibili. L'obiettivo è presentarsi al top della forma al grande appuntamento sulla terra battuta.

Sinner: "Il successo non mi ha cambiato. Voglio essere al top per il Roland Garros"

"Le condizioni erano totalmente diverse da quelle a cui siamo abituati in allenamento. Conosco molto bene Lorenzo e condividiamo una bella amicizia fuori dal campo: siamo compagni di squadra in Coppa Davis e ci alleniamo spesso insieme.

Dal punto di vista mentale non è facile, ma sono contento del modo in cui ho gestito la situazione. Non ha giocato la sua miglior partita, ma gli auguro il meglio per il resto della stagione" , ha dichiarato Sinner in conferenza stampa.

"Siamo arrivati abbastanza presto a Madrid, quindi abbiamo cercato di prepararci al meglio. Sto lavorando molto duramente in palestra. Voglio trovare un buon ritmo a Madrid e arrivare nella migliore forma al Roland Garros. Questo è l'obiettivo per tutti" .

Sinner, soprattutto grazie alle imprese compiute negli ultimi mesi, è ormai diventato uno degli atleti italiani più apprezzati. "Il successo non mi ha cambiato, non credo a queste cose. La persona che sei è molto più importante di tutto il resto.

Cerco sempre di circondarmi di persone che mi trasmettano qualcosa di positivo. Questa è la cosa più importante per me. Poi, ovviamente, sogno e lo faccio in grande. Sogno di vincere quanti più titoli possibili, ho fatto tanti sacrifici, primo su tutti l’essere andato via di casa a 14 anni: me lo ricordo ancora. L’obiettivo però è sempre lo stesso, diventare un giocatore migliore ogni giorno" .