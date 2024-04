Jannik Sinner dopo la vittoria su Lorenzo Sonego: "Partite difficili da giocare"

5 su 5 contro Sonego, 13 su 13 nei derby italiani. Lasciate ogni speranza o voi che lo affrontate. È un Jannik Sinner solidissimo quello visto al suo esordio al Master 1000 di Madrid, torneo nel quale l’azzurro guida il seeding.

Finisce 6-0 6-3 per il 22enne la sfida tutta italiana con il migliore amico del circuito Lorenzo Sonego, che impotente si è dovuto arrendere piuttosto nettamente nel quinto duello contro l’attuale numero due del mondo.

Il 28enne torinese è apparso decisamente nervoso e falloso rispetto all’ottimo esordio contro Richard Gasquet, non riuscendo mai ad impensierire Sinner in risposta (solo 9 punti concessi dall’altoatesino in tutto il match).

Al termine del match Jannik, che al terzo turno affronterà il vincente della sfida tra Kotov e Thompson, ha commentato la sua vittoria, esprimendo le prime sensazioni dopo l’esordio sulla terra iberica.

Le parole di Jannik Sinner

Sinner ha parlato così il match: “Io ho incominciato bene, in maniera molto solida da fondo campo, mentre lui era troppo precipitoso ed ha fatto tanti errori.

Ho cercato di stare calmo. Sono partite difficili da giocare perché siamo molto amici, ci alleniamo spesso insieme e giochiamo la Coppa Davis. Abbiamo molto rispetto l’uno per l’altro. Per questa ragione partite del genere sono più difficili da giocare mentalmente.

Sono stato bravo a mettere da parte all’amicizia e di vederlo come un avversario in campo. So che non sta passando un grandissimo periodo e gli auguro il meglio per il futuro”. L’azzurro ha poi aggiunto di poter ancora migliorare le sue prestazioni sul rosso della capitale spagnola.

“L’anno scorso qui non ho giocato, quindi sicuramente sto migliorando i miei risultati a Madrid. Posso ancora migliorare perché è una superficie diversa. Cercherò di sfruttare la giornata di allenamento per avere sensazioni ancora migliori sul campo” ha dichiarato Sinner.