Jannik Sinner resta imbattuto nei derby: qualcuno spezzerà il suo dominio?

I destini di Jannik Sinner e Lorenzo Sonego si sono nuovamente incrociati al Mutua Madrid Open, in occasione del secondo turno. Il tennista altoatesino si è fatto valere con un netto 6-0, 6-3, approfittando soprattutto di una prestazione assolutamente da dimenticare del torinese, che è entrato in partita soltanto nel finale e ha dovuto reagire a un primo set da incubo.

Il nativo di San Candido si è così confermato imbattuto nei derby contro i tennisti italiani nel circuito maggiore Atp: sono diventate 13 le vittorie consecutive ottenute in questi anni, di cui le ultime 7 senza perdere un turno di servizio.

Numeri sempre più incredibili per il numero 2 del mondo, che proseguirà la sua avventura nel torneo spagnolo.

Tutte le vittorie (aggiornate) nei derby

Sono salite a quota 5 le vittorie ai danni di Lorenzo Sonego, che è stato sfortunato a incrociare la sua strada lo scorso anno rispettivamente a Montpellier, Halle, Us Open e Vienna.

Due i successi su Lorenzo Musetti, affrontato ad Anversa e a Monte-Carlo: in quel di Barcellona nel 2023, invece, il toscano ha potuto approfittare del ritiro dell'altoatesino prima del match. Oltre all'ultima con Andrea Vavassori, le altre affermazioni sono arrivate contro Stefano Travaglia in finale all'Atp di Melbourne, Gianluca Mager al Roland Garros del 2021, Fabio Fognini agli Internazionali d'Italia di Roma, Franco Agamenone (Umago) e Matteo Berrettini, che ha sfidato e battuto in Canada.

Questo rendimento incredibile si conferma anche se si analizzasse l'intera carriera del talentuoso 22enne allenato dai coach Simone Vagnozzi e Darren Cahill: infatti, Sinner ha ottenuto 35 vittorie in totale nei confronti con gli italiani contando i Challenger e tutti i tornei minori, mentre sono solo 4 le sconfitte incassate. Ci sarà un tennista azzurro che riuscirà a battere Jannik nel circuito maggiore?