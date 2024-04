L'impressionante messaggio di Tomas Machac per Jannik Sinner

Il tennista ceco Tomas Machac è uno dei profili più interessanti in circolazione e negli ultimi mesi ha dimostrato di poter competere con i migliori. Tomas è in Top 50 ed è uno dei tennisti che testimonia la crescita del tennis ceco, questi - in vista del match contro il tennista americano Ben Shelton - ha rilasciato un'interessante intervista ai microfoni di Puntodebreak, ecco le sue parole: "Qui le condizioni sono molto veloci e forse rispetto a Barcellona ci sono campi più adeguati alle mie condizioni.

Ho fatto un ottimo debutto e credo di aver giocato una buona partita. Obiettivi? Non voglio esercitare pressioni particolari su me stesso per creare troppo e io cerco solo di essere in tennista migliore ogni giorno, progredire continuamente e acquisire quel ritmo che mi permette di dominare le partite ed essere ciò che si gioca".

Uno dei match più intensi di Machac lo ha visto ben figurare nel primo set ma dopo crollare sotto i colpi di un grande Jannik Sinner, nel Masters 1000 di Miami. Tomas è tornato su quel match ed ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Il match contro Jannik Sinner a Miami? Beh, si tratta di qualcosa di speciale.

Tutto questo è certo. È stata una sfida importante per me e mi ha permesso di rendermi conto del livello e della velocità a cui giocano i tennisti più forti al mondo. Jannik è il miglior tennista che io abbia mai affrontato, sono riuscito a tenere nel primo set ma dopo mi ha superato nettamente.

Traggo cose molto positive da quel match, mi ha fatto imparare molto e mi porta a lavorare di più per provare ad accorciare la distanza dai big". Non poteva mancare l'argomento Giochi Olimpici, evento che si terranno tra qualche mese e Machac ha svelato: "Non ci penso troppo perché mancano troppi tornei, ma sarebbe fantastico prendere parte ai Giochi Olimpici di Parigi"..