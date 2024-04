Alcaraz ammette su Jannik Sinner: "A fine stagione sarà lui in testa al ranking"

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner attualmente sono due dei giovani talenti più promettenti del circuito mondiale. Ormai non si tratta più di promesse, sono il numero due e numero tre al mondo, entrambi hanno vinto tornei del Grande Slam e altri grandi tornei e non hanno alcuna intenzione di fermarsi.

Quest'anno lo spagnolo ha avuto qualche problema fisico, Sinner invece ha raggiunto grandi risultati e finora ha un ottimo record con 25 vittorie e solo 2 sconfitte. Una di queste proprio contro Alcaraz a Indian Wells e ciò testimonia quella che per alcuni sarà una grande rivalità.

Dopo i Big Three ora ci sono loro, Alcaraz e Sinner sono destinati a segnare la storia del tennis mondiale e nelle ultime ore il campione murciano ha parlato del rivale ai microfoni di Marca, rilasciando interessanti dichiarazioni: "Chi finirà in testa a fine stagione? Beh, io spero di finire al primo posto ma al momento penso che sarà Sinner a terminare la stagione in vetta".

Riguardo al recente sorpasso dell'azzurro e all'attuale terzo posto Alcaraz ha poi proseguito: "Differenze tra numero due e numero tre al mondo? Beh, per me si. Sia a livello di sponsor ed immagine ma anche a livello di tabellone.

Alla fine però ti sai che a livello sportivo affronterai sempre i migliori indipendentemente dalla classifica. Calendario? Beh ora c'è Madrid e poi Roma, ci aspettano settimane davvero molto calde. Spero di prendere il ritmo necessario per arrivare a giocare al Roland Garros al 100 %".

Alcaraz ha vinto due Slam, gli Us Open e Wimbledon nello scorso anno e riguardo a questo ha commentato: 'Parliamo sempre di Grandi Slam e noi giochiamo per vincere questi torneo. Però credo che Wimbledon sia un torneo conosciuto in tutto il mondo e vincere li è un grande passo per tutta la carriera", ha concluso il tennista.