Lo scorso anno, in occasione della fase a gironi della Coppa Davis, Jannik Sinner ha ricevuto diverse critiche per aver scelto di non prendere parte alle sfide con Canada, Svezia e Cile. Una decisione che si è poi rivelata giusta, perché l'Italia si è qualificata e ha potuto contare su un Sinner in perfetta forma alle Finals di Malaga proprio in virtù della preparazione svolta in quelle settimane.

L'altoatesino ha giocato un ruolo decisivo e il suo contributo è risultato decisivo nell'epica vittoria ottenuta dagli azzurri. Impossibile dimenticare i tre match point annullati consecutivi dal 22enne di San Candido a Novak Djokovic nella partita che ha permesso all'Italia di non essere eliminata 0-2 dalla Serbia in semifinale.

Binaghi non dimentica: "Jannik Sinner? Sono stato uno dei pochi a difenderlo"

All'evento Il Foglio Sportivo 2024 e nelle dichiarazioni riportate da SportFace, il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel è tornato a parlare di quel periodo e ha specificato: "Penso che nessuno potesse immaginarsi la sua crescita sportiva.

Non a caso io sono stato uno dei pochi, se non l’unico, che lo scorso settembre – sei mesi fa , non vent’anni – l’ha difeso pubblicamente per non aver giocato la Coppa Davis a Bologna. Basta leggere le cronache di quei giorni per capire come fosse evidente che nessuno si aspettasse ciò che è accaduto nei mesi seguenti“ , ha detto Binaghi.

"Sapevo che fosse un bravo ragazzo e questo un po’ mi preoccupava visto che il tennis è uno sport molto violento e in gran parte è stata la storia di talenti un po’ estroversi e difficili da contenere.

Lo stereotipo che mi ero fatto era quello che per diventare un buon tennista bisognasse avere una personalità forte“ .