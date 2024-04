Jannik Sinner non si nasconde sugli obiettivi per Madrid: l'italiano avverte tutti

Quel numero uno del mondo alla portata non può che essere tra i principali pensieri. D'altronde, è uno dei suoi più grandi sogni come quello già realizzato di vincere un titolo Slam. Jannik Sinner si prepara a esordire sabato nel Master 1000 di Madrid, che lo scorso anno non ha giocato e vanta attualmente solo gli ottavi di finale come miglior piazzamento nel torneo.

Anche quest'anno l'altoatesino ha dichiarato apertamente di non puntare a un risultato importante, ma solo di giocare altri match sulla terra battuta in vista degli Internazionali d'Italia e del Roland Garros (i veri obiettivi di questa parte di stagione).

"I calcoli li faccio anch’io, so com'è la situazione anche dei punti in classifica e direi una bugia se affermassi il contrario. Per me la priorità resta Roma. Sono in Spagna per trovare il meglio di me stesso su

una superficie su cui faccio un pochettino più di fatica.

Nella mia testa però so che posso giocare benissimo anche sul rosso. Magari non succederà in quest'annata e nemmeno nella prossima, prima

o poi sì" ha affermato nelle parole riportate dalla Gazzetta dello Sport.

Le aspettative e le sensazioni dell'altoatesino, con qualche sessione di allenamento ancora a disposizione per adattarsi alle condizioni di altura molto insidiose: "Posso migliorare se riesco a trovare il mio gioco e qui non ci sono mai riuscito prima.

Ho ancora 3 giorni prima del debutto e spero che la cosa mi possa aiutare. Al momento sto benissimo e sono felice di essere qui, è un torneo speciale e spero di poter giocare un buon tennis, che per me è la cosa più importante".

Gli obiettivi di Jannik Sinner

"Sicuramente le Olimpiadi. 4 anni fa non le ho fatte, sono contento di partecipare e non vedo l’ora di incontrare gli altri atleti, di conoscerli, di parlarci, di capire cosa pensano, di chiedere loro come si allenano.

Poi ovvio, Roma è un bellissimo torneo e naturalmente ci sono gli Slam.

Ma non voglio mettermi pressione ulteriore: sto vivendo un gran momento vincendo tante partite e voglio continuare così. So cosa devo migliorare per vincere di più" ha aggiunto.