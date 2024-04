Jannik Sinner torna sull'errore di Monte-Carlo e ribadisce il suo pensiero

Il numero due al mondo Jannik Sinner è l'assoluto protagonista di questo 2024. Il tennista italiano ha disputato una serie di ottimi tornei e ha finora un record piuttosto positivo di 25 vittorie e solo 2 sconfitte. La prima è avvenuta contro Alcaraz a Indian Wells mentre ha fatto molto più rumore quella relativa a Monte-Carlo dove Sinner è stato ad un passo dalla vittoria nella semifinale contro Tsitsipas, poi i crampi e un gravissimo errore arbitrale hanno cambiato le cose.

Sul 4 a 1 la giudice di sedia non ha visto un netto doppio fallo che avrebbe portato il match sul 5-1, in quell'istante la sfida ha girato e Tsitsipas è riuscito a ribaltare l'incontro. Poi Stefanos ha vinto in finale il torneo.

Intervenuto ai microfoni di Eurosport Sinner è tornato su quella sfida: "Come ho già detto tutti possono commettere errori, per me ormai è successo e sono un ragazzo che cerca di dimenticare il più velocemente possibile.

Alla fine non c'è motivo di perdere le staffe o di arrabbiarsi, di sicuro, sul momento è stata dura da accettare e il giorno dopo volevo giocare la finale e non stare a casa". Jannik ha però proseguito: "Alla fine devi accettarlo, può succedere.

Posso commettere anche io errori gravi e spero che la gente possa capire. Ora sono felice qui a Madrid, restare fermo qualche giorno e riposare mi è stato molto d'aiuto e proverò ad essere il più fresco possibile, per fare bene in questo torneo".